"الخارجية" تعلن عن منح دراسية للطلبة المتفوقين

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات الراغبين في الانضمام لبرنامج البعثات الدراسية، الذي يتيح الفرصة لطلبة الثانوية العامة الإماراتيين المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم إلى إحدى الجامعات العالمية المرموقة.

وذكرت وزارة الخارجية أن برنامج البعثات يهدف إلى تأهيل المبتعثين إلى التخصص في المجالات التي تلبي احتياجات الدولة الدبلوماسية، ورفدها بكوادر إماراتية وجيل مؤهل وفق أرقى المستويات العلمية.