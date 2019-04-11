«مرور دبي» تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

ناشدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين عدم الانشغال بغير الطريق خلال القيادة، وأخذ الحيطة والحذر على الطرق خصوصاً خلال الاحوال الجوية الماطرة، داعية السائقين لاتباع إجراءات الوقائية والالتزام بالقوانين واللوائح وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية خلال هذه الأجواء.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العقيد جمعة سالم بن سويدان، ضرورة تجنب السرعات والالتزام بقوانين المرور التي تسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وتجنب السائقين مخاطر الحوادث المرورية.وحذر السائقين ومستخدمي الطريق من أحوال الطقس المتقلبة وتوقع هبوب رياح وهطول أمطار مختلفة الشدة، مشيراً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة في الطرق الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، والكوابح، والمساحات، والإضاءة، بالإضافة إلى عدم التوقف المفاجئ دون إعطاء إشارة، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق.

وأكد ضرورة تخفيف السرعة والانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرق المفتوحة لاحتمال تجمع برك المياه في تلك المناطق، مشدداً على ضرورة استعمال إشارات التنبيه حال تعطل المركبة والعمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق، وذلك لعدم عرقلة حركة السير أو وقوع حوادث تصادم.