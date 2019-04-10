خدمة حكومية جديدة .. حجز المقعد المدرسي مع إجراءات تسجيل المولود

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بالشراكة مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، خدمة استباقية لتسجيل الأطفال المواطنين حديثي الولادة في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال منظومة "تم"، مشيرة إلى أن خطوات التسجيل تتضمن تلقي الآباء عقب استخراج شهادة الميلاد رسالة تهنئة تفيد تسجيل المولود مسبقاً في المدرسة، حيث يتم اختيار المدرسة وفقاً لمكان إقامة الوالدين المسجل في قاعدة بيانات دائرة الطاقة، وعقب 3 سنوات يتلقى الوالدين رسالة للتأكيد على استمرار رغبتهما في تسجيل طفلهما في المدرسة المحددة، وقبل العام المحدد للالتحاق بالمدرسة يتلقى ولي الأمر رسالة باقتراب موعد بداية العام الدراسي.



وتفصيلاً، بموجب المبادرة، سيكون بوسع ذوي الطلبة الحصول على هذه الخدمة بعد إتمام عملية تسجيل مولودهم الجديد في دائرة الصحة في أبوظبي، عندها ستقوم منظومة "تم" تلقائياً باختيار المدرسة الحكومية بناء على الموقع الجغرافي تبعاً لمكان إقامة الوالدين المسجل في قاعدة بيانات دائرة الطاقة – أبوظبي ليقوم بتسجيله في نظام معلومات الطالب الإلكتروني (eSIS) التابع لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وسيتم تعيين رقم طالب للمولود الجديد وحفظه مباشرة في النظام ثم يرسل النظام رسالة تهنئة إلى ولي أمره تتضمن انتهاء عملية تسجيل المولود في المدرسة مع اسم المدرسة ورقم الطالب، وفي حال كان لدى ولي أمره عدة مواقع سكنية مسجلة باسمه، ستصل إليه رسالة تطلب منه تأكيد المنطقة التي يفضلها.



وفور وصول المولود إلى عمر ثلاث سنوات، يرسل النظام رسالة للتأكيد على رغبة ولي أمره في استمرار تسجيل مولوده في المدرسة المحددة، وعندما يصل الطفل للعمر القانوني للالتحاق بالمدرسة، وخلال فترة التسجيل الفعلية للسنة الدراسية، سيقوم النظام تلقائياً بحجز مقعد للطفل في نظام معلومات الطالب الإلكتروني وإرسال رسالة تأكيد لولي الأمر. وفي حال حدوث أي تغيير في إقامة الوالدين خلال فترة الأربع سنوات، سيكتشف نظام "تم" بشكل استباقي مكان الإقامة الجديد، وبناءً عليه سيتم نقل الطفل تلقائياً إلى المدرسة الجديدة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمكان الإقامة الجديد، وسيقوم النظام بإعلام الوالدين بالتغيير.



وأكدت مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، الدكتورة روضة السعدي، أن "خدمة تسجيل الأطفال حديثي الولادة في مدارس أبوظبي الحكومية"، تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد، حيث تندرج هذه الخدمة ضمن الرحلة المتكاملة "الحصول على التعليم" التي تنفذها الهيئة بهدف توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور من خلال تبسيط عملية التقديم والالتحاق بالمدارس، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات تعليمية مركزية من منصة واحدة.