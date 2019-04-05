انخفاض طفيف في «الحرارة».. وأمطار خفيفة حتى الإثنين

المصدر: أشرف جمال أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، اليوم، طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً على السواحل والمناطق الغربية والجزر، مع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وأفاد المركز بأن السحب تستمر في التحرك على فترات نحو الدولة من الغرب، نتيجة استمرار امتداد منخفض جوي سطحي، مصحوب بمنخفض علوي على أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن الطقس، غداً، سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر، مشيراً إلى أن الرياح ستتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان. وأوضح المركز أن طقس الأحد المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً ليلاً، خصوصاً غرباً، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 32 كم/‏‏‏س على البحر الذي سيكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم الإثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار على البحر والسواحل وبعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية على أغلب مناطق الدولة، تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً صباحاً على البحر، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

طقس الأحد صحو إلى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تميل إلى الارتفاع.