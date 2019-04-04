المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مشاة

اقترح سائقون في أبوظبي إبعاد خطوط المشاة بمسافة آمنة عن مخارج بعض الدوارات داخل المدينة، ليتسنى للمركبات التوقف عند عبور المارة، من دون التسبب في حوادث مرورية.

أسعار

اشتكى مرتادون لمنطقة سيتي ووك في دبي، ارتفاع أسعار المطاعم فيها، مشيرين إلى أن كثيراً من الزبائن يحجمون عن ارتياد تلك المطاعم بسبب ارتفاع أسعارها، داعين إياها إلى إعادة النظر في تلك الأسعار، لجذب المزيد من الزوّار إليها.

حمامات

طالب مرتادون لقناة دبي المائية بإقامة حمامات في مناطق مختلفة على امتداد ممشى القناة لتلبية احتياجات الأسر، خصوصاً من الأطفال وكبار السن، الذين يضطر بعضهم للسير مسافات بعيدة للبحث عن دورات مياه.

فاكهة

قال مستهلكون إن منافذ لتجارة التجزئة تستغل طرح عروض التنزيلات لتصريف منتجات فاكهة تحتوي على عدد كبير من الثمار التالفة، ما قد يتسبب في الإضرار بسلامة المستهلكين، مطالبين بعدم عرض تلك المنتجات حتى لو ضمن عروض تخفيضات.

مدارس

عممت إدارات مدارس خاصة في أبوظبي على أولياء أمور طلبة، بعدم اصطحاب أبنائهم الشنطة المدرسية الجرارة، واستبدالها بتلك التي تحمل فوق الظهر، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي بشأن الأضرار الصحية المترتبة على هذا الإجراء.

حافلات

طالب مقيمون بزيادة عدد الحافلات المتجهة من محطة الخليج التجاري إلى الغبيبة في الفترة المسائية، لتلافي التكدس الذي يحدث في كثير من الأحيان في شارع الشيخ زايد جنوب.

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