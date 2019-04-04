فتح باب الترشح في الدورة الثانية لمبادرة المبتكرين الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن فتح الباب لتلقي الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة المبتكرين الشباب دون35 عاماً، التي أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، دورتها الأولى في يوليو 2018.

وتهدف المبادرة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع منصة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية»، إلى الاحتفاء بقصص نجاح أصحاب الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط، من الفئة العمرية دون 35 عاماً، تقديراً لإسهاماتهم في إيجاد حلول جديدة في مجالات عدة، منها التكنولوجيا الطبية والحوسبة والاتصالات، وريادة الأعمال والطاقة والإنترنت، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أهمية دعم وتشجيع المبتكرين العرب والمواهب الشابة في المنطقة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم وابتكاراتهم بما يحفزهم على تطوير مشروعاتهم المستقبلية، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تسليط الضوء على دور الشباب العربي في تطوير القطاعات المستقبلية ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وسيتم الإعلان عن أسماء 20 فائزاً بقائمة المبتكرين الشباب هذا العام، خلال أعمال الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، الذي تستضيفه دبي يومي الرابع والخامس من نوفمبر المقبل، وستتاح الفرصة للفائزين للتأهل إلى القائمة العالمية.

وضمت قائمة العام الماضي 10 مبتكرين مميزين، في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطب والعقارات والأقمار الاصطناعية.