ارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وبعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية /‏ 20 - 30 كم/‏ ساعة، تصل إلى 40 كم/‏ساعة على البحر.

وتوقع المركز أن يكون الخليج العربي متوسط الموج، يضطرب مع وجود السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:46، والمد الثاني عند 01:36، أما الجزر الأول فعند الساعة 19:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:16، وبحر عمان يكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والثاني عند الساعة 21:38، والجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:00.