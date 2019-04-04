إنجاز 70% من المرحلة الأولى لتمديدات الغاز في كلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 70% من المرحلة الأولى، لمشروع تمديدات شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الساف بمدينة كلباء، بطول 12 كيلومتراً، ويخدم عدداً من المناطق الحيوية، مثل الساف وحي البحيرة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال أغسطس المقبل.

وأشار رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، إلى أن مشروع الغاز الطبيعي، في المنطقة الشرقية، شهد تطوراً كبيراً، حيث تم إنجاز 119 كيلومتراً، ويستفيد منه حالياً أكثر من 502 مشترك في مختلف المناطق بمدينة كلباء، كما تم إنجاز تمديدات بطول 125 كيلومتراً، وتوصيل الخدمات إلى أكثر من 1064 بمدينة خورفكان، ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة، بمعدلات زمنية تسبق المعدلات الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع.

وأكد مدير إدارة التطوير والتميز المؤسسي بالمنطقة الشرقية، راشد الكابوري، أن العمل جارٍ في المرحلة الأولى بمنطقة الساف في كلباء، وسيتم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال أغسطس المقبل، وسيتم تدفق الغاز في التمديدات، وتصبح جاهزة للتوصيل لسكان المنطقة، الذين يزيد عددهم على 210 منازل، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي، في كل المناطق بمدينة كلباء، سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

وأوضح أنه اكتملت كل الترتيبات اللازمة، لتمكين المشتركين في هذه المناطق الجديدة من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، ويمكن للمشتركين الآن الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم، حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة، فور إعلان الانتهاء من الخطوط الرئيسة.