محمد بن راشد للسفراء الجدد: أوصيكم بمواطنينا خيراً في أي بلد يتواجدون فيه

المصدر: أبوظبي - وام

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى سفراء الدولة الجدد المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ اليمين القانونية، بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

نائب رئيس الدولة مخاطباً السفراء الجدد: - عليكم أن تروجوا للإمارات خير ترويج من جميع النواحي الإنسانية والسياحية والثقافية والاستثمارية. - عليكم التنسيق مع «الخارجية» في كل الموضوعات والقضايا التي تهم دولتنا الحبيبة، خاصة الحساسة منها.

وأدى اليمين كل من: الدكتور عبدالرحيم يوسف محمد العوضي سفيراً معيناً لدى بولندا، وأحمد علي محمد البلوشي سفيراً لدى الأردن، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفيراً في إيطاليا، ومنصور عبدالله خلفان بالهول سفيراً لدى المملكة المتحدة، وعبدالله علي عتيق السبوسي سفيراً لدى أستراليا، وسعيد مطر سلطان الصيري سفيراً لدى أوغندا، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفيراً لدى مملكة السويد، وماجد حسن السويدي سفيراً لدى مملكة إسبانيا، وحمد غانم المهيري سفيراً لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية، وفاطمة عبيد الكلباني مندوبة الدولة لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» في روما.

وأقسم السفراء أمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالله العظيم، أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعوا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن يؤدوا أعمال وظيفتهم بالأمانة والإخلاص، ويحافظوا على أسرارها.

ووجّه سموه السفراء الجدد بأن يمثلوا دولتهم خير تمثيل ويراعوا مصلحتها الوطنية، وألا يخلطوا بين المصلحة الوطنية لدولتهم ومصالحهم الشخصية.

وأكد عليهم سموه بأن يروجوا لدولتهم في الدول المضيفة التي يعملون بها خير ترويج من جميع النواحي الإنسانية والسياحية والثقافية وحتى الاستثمارية، وأن يعززوا خلال اتصالاتهم ووجودهم في البلد المضيف سمعة بلادهم والحفاظ على مكانتها المرموقة.

وأوصاهم سموه بأن يمدوا جسور التواصل مع الجهات الرسمية في مواقع صنع القرار، وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص كي يعملوا على الترويج لدولتهم على جميع المستويات التي تخدم مصالحها الوطنية العليا.

وخاطبهم سموه: «أوصيكم بمواطنينا خيراً في أي بلد يتواجدون فيه، وواجبكم أن تمدوا لهم يد المساعدة إذا ما احتاجوا إليها في بلاد الاغتراب، خاصة المرضى منهم والطلبة الدارسين في الجامعات وغيرها، وحتى السياح ورجال الأعمال، فهؤلاء يستحقون المساعدة في أي أمر يتطلب ذلك».

وأكد سموه عليهم أن ينسقوا مع وزارتهم في كل الموضوعات والقضايا التي تهم دولتنا الحبيبة، خاصة الحساسة منها، مشيراً سموه إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومساعدوه، ينتظرون منكم أداء مهماتكم بكل تفانٍ ومصداقية وتواضع، خاصة عند تعاملكم مع الآخرين. وتمنى سموه في ختام حديثه لهم التوفيق في عملهم لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.