3 أيام أمطار تشهدها الدولة اعتباراً من غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة على السواحل والجزر الغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، على أن يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غربا.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س، على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح أن الطقس بعد غداً سيستمر غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والغربية، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار، بينما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

كما يظل طقس الخميس المقبل غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على المناطق الغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، على أن يطرأ ارتفاعاً في درجات الحرارة، بينما تظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة سيكون غائم جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، كما تظل الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.