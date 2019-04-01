طقس مغبر وغائم جزئياً مع ارتفاع في الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. كما توقع أن تكون حركة الرياح شرقية - جنوبية شرقية، تصبح شمالية غربية في المساء والليل،‏ 20 - 35 كم/‏‏ ساعة، تصل إلى 50 كم/‏‏ساعة على البحر.

وتوقع أن يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:24، والمد الثاني عند الساعة 00:38، والجزر الأول عند الساعة 17:40، والجزر الثاني عند الساعة5:23، وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:22، والمد الثاني عند الساعة 8:04، والجزر الأول عند الساعة 13:43، والجزر الثاني عند الساعة 2:39.