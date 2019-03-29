إعلان أسماء الفائزين بمنح دراسية في كلية محمد بن راشد للإعلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي ووزارة التربية والتعليم، عن أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام (مبدعون في الاعلام)، المخصصة لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة، ودعمهم بمنح دراسية، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة، إذ يحضره ويشارك فيه نحو 3000 من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام.

وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، منى غانم المري، أن المسابقة، التي تعتبر ثمرة تعاون بين كلية محمد بن راشد للإعلام ونادي دبي للصحافة، تعبر عن سعينا للاضطلاع بدور عملي في تشجيع الشباب على الدخول إلى قطاع مهم، هو قطاع الإعلام، من خلال اكتشاف المواهب الواعدة، وتحفيزها بالمنافسة، كمقدمة يمكن من خلالها رصد الشباب الذي يمكن العمل على إعداده ليصبح كادراً إعلامياً متميزاً، عبر صقل موهبته بالدراسة والاطلاع واكتساب المهارات والخبرات التي تمكنه من تحقيق ذاته في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن «الاحتفاء بالطلبة الفائزين ضمن أعمال المنتدى يعكس حرصنا على إطلاق المبادرات الإعلامية المعنية بالشباب، لتعزيز الساحة بطاقات متميزة تستطيع المشاركة في بناء المستقبل الإعلامي للدولة، ثم الإسهام في تعزيز آفاق التطوير على مستوى الإعلام العربي ككل».

بدوره، أكد عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، علي جابر، أهمية كشف المواهب الإعلامية بين طلبة الثانوية من أجل تكريمها ودعمها وصقل إمكاناتها لتكون ضمن طلبة الكلية، ودفعها لسوق العمل، وتزويدها بكل ما هو مناسب للعمل في الميدان الإعلامي، وفق المنظور الحديث له.

وأضاف أن «الأمل في الصحافة العربية معقود على الجيل الجديد، الذي يتعلم أصولها الأخلاقية والمهنية، بما يتناسب مع تطور العمل الإعلامي وفق التقنيات الحديثة، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تقضي على الكبوة الإعلامية التي نعيشها»، مشيراً إلى أهمية المسابقة في تحفيز طلبة المدارس لتوجههم للعمل الإعلامي، ودعمها من خلال تقديم منح دراسية للفائزين الأوائل وتكريم المشاركين فيها.

أسماء الفائزين

الحوار الصحافي باللغة العربية:

ضمن الأسماء الفائزة في مسابقة «الحوار الصحافي باللغة العربية» هذا العام، تنافس على المركز الأول

الطالبات: أمل رائف الغوري، من مدرسة دبي الدولية، وهلا نجيب الحمامي، من مدرسة الراشد الصالح الخاصة في دبي، وهي الفائزة بمنحة محمد بن راشد الدراسية.

وتقرر ضمن هذه الفئة تكريم الطالبات: يمنى ياسر عبداللطيف مصطفى، من مدرسة التربية الإسلامية في رأس الخيمة، وميثاء سعيد راشد الدهماني، من مدرسة العصماء بنت الحارث في رأس الخيمة، ولطيفة عبدالله الحصاي، من مدرسة السلام، وانجي أسامة محمود، من مدرسة قطر الندى في الظفرة، والطالب محمد عبدالله راشد الظنحاني، من مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي.

مسابقة الفيلم القصير

ضمن الأسماء الفائزة في مسابقة «الفيلم القصير»، فاز بالمركز الأول، وبمنحة محمد بن راشد الدراسية، الطالب محمد الظنحاني، من مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي. وتقرر منح جوائز تشجيعية لمجموعة من الطلبة، هم: علي أمين، من مدرسة دبي الدولية، وهند بالحمر، من مدرسة أسماء بنت النعمان، وروان عوض، من مدرسة دبا.

الحوار باللغة الإنجليزية

وفازت ضمن مسابقة «الحوار الصحافي باللغة الإنجليزية» الطالبة حمدة إبراهيم التميمي، والطالبة مريم البستكي، من مدرسة أسماء بنت النعمان.