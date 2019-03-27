الفلاسي: طلبة المراحل الأولى سيعملون بوظائف غير موجودة حالياً

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ضرورة تطوير مهارات الطلبة، لملاءمة وظائف غير موجودة حالياً، لكنها ستتاح مستقبلاً، مشيراً إلى دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، أفادت بأن 65% من الطلبة في المراحل الأولى ببعض دول العالم، سيعملون في وظائف غير موجودة حالياً.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، أمس، على هامش افتتاح أعمال «قمة A360» في دبي، التي تركز على التكنولوجيا والابتكار، أن دراسة أخرى لجامعة أكسفورد مارتين، أكدت أن 47% من الوظائف في السوق الأميركية، ستختفي بحلول 2025، لافتاً إلى أهمية العمل على تخريج طلبة لا يتسلحون بالمعلومات فقط، بل لديهم شخصية متكاملة.

وقال الفلاسي إن هناك توجهاً في الدولة لصنع بيئة محفزة للبحث العلمي، وتحويل الأفكار الموجودة في المختبرات إلى مشروعات تجارية ذات جدوى اقتصادية.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لجائزة «إكس برايز» العالمية، الشريك المؤسس لجامعة «سينغولاتري»، الدكتور بيتر ديامانديس، أن عدد أجهزة الاتصالات في العالم، خصوصاً المتعلقة بإنترنت الأشياء والهواتف الذكية سيتضاعف 10 مرات خلال عقد من الزمان، بحيث يرتفع من 50 مليار جهاز عام 2020، إلى 500 مليار جهاز عام 2030.

وذكر أن «قمة A360»، التي تعقد لأول مرة في الإمارات، تهدف إلى استشراف المستقبل في جميع المجالات، خصوصاً التعليم والنقل والصحة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي تصاحبه فرص، تتعين الاستفادة منها.