«المنصة الرقمية» في أبوظبي توفر 120 مليون درهم للمستثمرين

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

كشفت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي أن المنصة الرقمية للخدمات الحكومية، ستوفر نحو 120 مليون درهم على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم، و2000 ساعة عمل على الموظفين، فضلاً عن تقليص الكثير من الإجراءات والمستندات على المتعاملين وعدد الزيارات.

وذكرت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية أمس، أن مراكز «تم» استقبلت، منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي حتى مارس الجاري، أكثر من 24 ألف متعامل، وأنجزت 101 ألف و807 معاملة، بينها 10 آلاف معاملة خلال يناير وفبراير الماضيين.

وأظهرت إحصاءات الهيئة أن مراكز «تم» أنجزت 246 خدمة مختلفة، خلال الفترة تلك، شملت 141 خدمة حكومية محلية، و49 اتحادية، و38 خاصة بالقطاع الخاص، و18 لجهات حكومية خاصة بالإمارات الأخرى.

وذكرت الهيئة أن نسبة إنجاز المعاملات في مراكز «تم» بلغت 97.3%، ونسبة الرضا عن الخدمات الحكومية 87.8%.

وأسهمت مراكز «تم» في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتوفير الجهد والوقت على المتعامل بحصر جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، بدلاً من مراجعة أكثر من دائرة، الأمر الذي يسهم في التقليل والحد من الانبعاثات الغازية الضارة، وتخفيض نسبة التلوث البيئي.

وقالت مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، الدكتورة روضة السعدي، إن الأرقام الإيجابية التي حققتها مراكز «تم»، تعكس الخطى الثابتة لسير الهيئة نحو تعزيز الريادة في الخدمات الرقمية الحكومية، لتقديم تجربة متعامل استباقية وسلسة.

وقال مدير قطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء في الهيئة، محمد العسكر، إن توحيد الخدمات الحكومية في منصة رقمية واحدة من شأنه توفير 2000 ساعة عمل سنوياً على الموظفين في إنجاز المعاملات، وتقليص عدد كبير من الخطوات والوقت على المتعاملين.

وأكد أن المنصة الرقمية الموحدة ستوفر 120 مليون درهم على المستثمرين، وتقلص عدد زياراتهم لمراكز الخدمة بنحو 186 ألف زيارة، وستغطي المنصة 80 رحلة خدمية تشمل جوانب الحياة للأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أنه تم توفير ثلاث خدمات على المنصة الرقمية الموحدة، وجارٍ العمل على إطلاق 13 خدمة أخرى.

5 أسس

تتضمن مراكز «تم» خمسة أسس أساسية، وهي «الترحيب» الذي يعزز التواصل بين الموظف والمتعاملين، و«الإرشادية» المخصص لتوفير الدعم للمتعاملين وإرشادهم لإنجاز خدماتهم بشكل سريع، و«الخدمة الذاتية» الذي يتيح للمتعامل إنجاز سلسلة من الخدمات بطريقة مريحة في أسرع وقت، و«المستثمرين» الذي يوفر نافذة خاصة برجال الأعمال وأصحاب المشروعات الراغبين في بدء نشاط تجاري، و«الإبداع المشترك» الذي يمثل منصة تفاعلية تمكّن المتعاملين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعزيز التواصل الفعال ودعم عملية التحسين المستمر.

وأطلقت الهيئة، أخيراً، عدداً من المبادرات النوعية والمبتكرة، تمثلت في توفير لغة الإشارة لأصحاب الهمم في مراكز «تم»، بالإضافة إلى «تم تهتم» التي تخصص سيارة مجهزة لتقديم الخدمات للمتعاملين، وتسهم في وصول الخدمات إلى أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

2000

ساعة عمل، توفرها

الخدمات الحكومية

في المنصة الرقمية

سنوياً.