شرطة دبي تتوقف عن تحصيل المخالفات و7 خدمات أخرى يدوياً

المصدر: محمد فودة - دبي

أعلنت شرطة دبي رسمياً عن إغلاق مراكز الخدمة التقليدية المختصة بتقديم ثماني خدمات مرورية أساسية تشمل: دفع المخالفات المرورية، وطلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (بطاقة ائتمان)، وشهادة بحث الحالة المرورية، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وشهادة براءة الذمة المرورية، وكشف بالمخالفات المرورية، والاكتفاء بتقديم تلك الخدمات عن طريق القنوات الذكية والإلكترونية فقط، مثل تطبيق شرطة دبي على الهواتف المتحركة، وموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التحول الذكي لخدمات شرطة دبي، والتي تهدف بشكل رئيس لتسهيل تقديم الخدمات لمتعاملي شرطة دبي، خصوصاً تلك التي تحظى بإقبال كبير من الجمهور، إذ سيتم التوقف كلياً عن تقديمها يدوياً بالطريقة التقليدية عبر مراكز إسعاد المتعاملين سواء في الإدارة العامة للمرور أو مراكز الشرطة.

وأضاف أن الخدمات التي سيتم إيقافها هي طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وبدل فاقد تقرير حادث مروري، ودفع المخالفات المرورية، وتقسيط مبلغ المخالفات المرورية (بطاقة ائتمان)، وشهادة بحث الحالة المرورية، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وشهادة براءة الذمة المرورية، وكشف بالمخالفات المرورية.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي، إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوافرة على عدد كبير من القنوات الذكية التي توفرها شرطة دبي سواء عبر الانترنت أو الخدمات الذكية على الهاتف المتحرك ومحال الصرافة وأجهزة اللمس «كيوسك» ومراكز الشرطة الذكية، وغيرها.

وأضاف أنه تم دراسة القرار بشكل متأن خلال المرحلة الانتقالية الماضية من التحول الذكي وتبين من خلال دراسة الإحصاءات أن نسبة الإقبال على الخدمات المقدمة عبر الموقع الالكتروني والتطبيقات الذكية تجازوت 80% خلال العام الماضي، من إجمالي مليوني معاملة نفذتها شرطة دبي محققة أعلى نسبة معاملات ذكية بين الدوائر المختلفة، لافتاً إلى أن هناك خطة تسويق للخدمات التي سيتم الاكتفاء بتنفيذها عبر التطبيقات الذكية.

فيما ذكر رئيس مجلس مراكز الشرطة، مدير مركز البرشاء العميد عبدالرحيم شفيع، أن هناك تسعة مراكز خدمة مرورية متوافرة في مراكز الشرطة كانت تقدم تلك الخدمات يدوياً، لكنها ستتوقف بداية من أبريل المقبل عن تقديمها، مشيراً إلى أن هذا سيخفف كثيراً من العبء، المتمثل في ضرورة الانتقال إلى المراكز والبحث عن مواقف، وغيرها من الأعباء التي لن يتحملها المتعامل في المستقبل في ظل قدرته على تحصيل خدماته عبر هاتفه أو من خلال قناة ذكية أخرى.

إلى ذلك قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور العقيد جمعة بن سويدان، إن المرحلة المقبلة من التحول الذكي ستشمل التوقف عن تقديم حزمة جديدة من الخدمات المرورية عبر مراكز تقديم الخدمة في شهر يوليو المقبل، هي طلب الحجز الذكي، ودفع بدل حجز مركبة، وتقسيط مبلغ المخالفات المرورية (شيكات)، وطلب فك حجز مركبة.

الخدمات التي سيتم إيقافها متوافرة على عدد كبير من قنوات شرطة دبي الذكية.