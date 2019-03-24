«الخارجية» تفتح باب التسجيل للانضمام إلى السلك الدبلوماسي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات التقديم للراغبين في الانضمام للعمل بالسلك الدبلوماسي في الوزارة.

ويتم التقديم للخريجين الجامعيين الجُدد، والمتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية، من خلال التسجيل للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

ويُشترط على الراغبين في التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى، في أحد التخصصات المطلوبة للعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بمعدل تراكمي 3.0 وأعلى، إضافة إلى نتيجة 6.0 وأعلى في اختبار «آيلتس» الأكاديمي أو ما يعادله.

وستتضمن إجراءات الالتحاق عدداً من الاختبارات الأخرى.