«الحرارة» ترتفع الجمعة.. وأمطار رعدية «متقطعة» حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غدا الجمعة، غائما ومغبرا مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة تبدأ غربا وتمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى أن الدولة ستشهد خلال الفترة الحالية تقلبات في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويتدنى مدى الرؤية الافقية، مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر مع الرعد أحياناً.

وعزا المركز أسباب عدم الاستقرار الجوي إلى ما وصفه بـ«الفترة الانتقالية» ما بين فصلي الشتاء والصيف، وما يصاحبها من اختلاف وسرعة تغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، الذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وذكر أن الدولة تتأثر أيضاً خلال هذه الفترة بمنخفض جوي سطحي ممتد من جنوب السعودية، يصحب معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب يعمل على تحرك كميات من السحب من وسط وجنوب المملكة العربية السعودية باتجاه الدولة على فترات.

وقال: «نتيجة لتعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي، سيشهد يوما غد وبعد غد استمراراً في تدفق السحب من الغرب على فترات، يتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية».

وأضاف المركز: «من المتوقع أن يستمر تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من الغرب من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء المقبل، مع فرصة لسقوط الأمطار، خاصة على شمال الدولة وبعض المناطق الساحلية، ولكن على فترات متباعدة».

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خلال هذه الفترة، نشطة إلى قوية السرعة من حين إلى آخر، تظل مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما تراوح سرعتها من 25 إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم/ س على البحر الذي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة مع وجود السحب الركامية في الخليج العربي، فيما يكون مضطربا في بحر عمان.