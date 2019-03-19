رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين قاضيتين في القضاء الاتحادي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضي خديجة خميس خليفة الملص، والقاضي سلامة راشد سالم الكتبي في القضاء الاتحادي.

ونص القرار على تعيين خديجة خميس خليفة الملص في وظيفة قاضي استئناف، وسلامة راشد سالم الكتبي في وظيفة قاضي ابتدائي وذلك في المحاكم الاتحادية.

وتمثل القاضيتان "خديجة الملص وسلامة الكتبي" أول امرأتين تشغلان هذا المنصب على الصعيد الاتحادي في دولة الإمارات، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في دعم دور المرأة كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية والتقدم في الدولة، كما يدعم القرار تعزيز دور أعضاء السلطة القضائية ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.

ويتزامن القرار مع الإنجازات النوعية للمرأة الإماراتية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، حيث استطاعت المرأة أن تصبح شريكا فاعلا في ريادة العمل القضائي، من خلال تعيين أول قاضية على المستوى المحلي ووكيلة نيابة وأخيراً قاضية في المحاكم الاتحادية..إلى جانب حزمة القرارات والسياسات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم المرأة وتمكينها في المجتمع، كإصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين، ورفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.