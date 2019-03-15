حملة شاملة لتعقب المتسولين والمخالفين في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أكد مدير إدارة متابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، العميد الدكتور أحمد عبدالرحمن النومان، أن مهلة المخالفين «احمِ نفسك بتعديل وضعك» انتهت، وبدأت إدارات الإقامة في الدولة ملاحقة المخالفين، حتى يتم اتخاذ اللازم بحقهم في حال لم يقوموا بتعديل أوضاعهم وفق القوائم واللوائح التي نص عليها القانون، مشيراً إلى أن حملة شاملة بدأت لضبط المتسولين والمخالفين وفق خطط مدروسة، بالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية، تشمل جميع مناطق ومدن الإمارة.

وتابع أن الإدارة تنفذ الخطط الاتحادية لمتابعة المخالفين الذين لم يعدلوا أوضاعهم، مشيراً إلى أنهم بدأوا منذ بداية الشهر الجاري بحملات مكثفة لضبط المخالفين، خصوصاً المتسولين في جميع المناطق، مطالباً الجمهور بعدم التردد في الاتصال بمراكز الاتصال في حال معرفتهم أي مخالف أو وجود المتسولين في مناطقهم، ليتم ضبطهم.

وأوضح النومان أن ظاهرة التسول التي يشكو منها بعض السكان، وتنتشر في المناطق الصناعية وعلى الإشارات الضوئية، لها مواسم معينة. لافتاً إلى أن ضبط المتسولين مرتبط بالحملات التي تتم بالتعاون مع شرطة الشارقة والشركاء الآخرين، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرها من الجهات لضبط المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم.

وأكد أن ظاهرة التسول ستنحسر قريباً، وتتلاشى بسبب وجود خطة شاملة، ستشمل جميع المناطق والمدن بالإمارة، موضحاً أن الإدارة تعمل بشكل يومي لضبط المتسولين، ويتم التحرك إلى المواقع حسب البلاغات، بالتعاون مع الشرطة والموارد البشرية والتوطين، ووفق الخطة الموضوعة لكل منطقة، وفي أيام محددة، ويتم ضبط المتسولين وإحالتهم إلى النيابة، لافتاً إلى أنه جارٍ التنسيق مع المحاكم والنيابة لتسريع إجراءات محاكمة المتسولين، كون أعدادهم كبيرة. ودعا الجمهور إلى التبليغ عن المتسولين، وعدم التعامل معهم، كونهم قد يكونون حاملين لأمراض معدية، أو مخالفين قد يشكلون خطراً على حياتهم، والإبلاغ عن أماكن وجودهم.