انخفاض الحرارة وأمطار رعدية متوقعة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم، مع احتمالات سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، مصحوباً بانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً مع السحب، لتصبح مثيرة للأتربة والرمال، مجدداً تحذيره لقائدي المركبات من تدني الرؤية الأفقية.

ولفت المركز إلى أن سرعة الرياح ستراوح بين 25 و40 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏‏س أحياناً على البحر، الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأكد المركز أن كميات السحب ستقل على الدولة غداً، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام شمالاً وشرقاً، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، والبحر يظل مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وأوضح أن يوم الأحد سيشهد تزايداً في تكاثر السحب، بحيث تبدأ غرباً وتمتد إلى مناطق متفرقة، خصوصاً على المناطق الشمالية والساحلية، مع استمرار سقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً، فيما تكون الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية، ما يؤدي إلى اضطراب الموج.

وأشار إلى أن سرعة الرياح ستراوح من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.