حملة شاملة لتعقب المتسولين والمخالفين وضبطهم في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد مدير ادارة متابعة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة العميد الدكتور أحمد عبدالرحمن النومان أن مهلة المخالفين "أحمي نفسك بتعديل وضعك" انتهت، وبدأت الأن إدارات الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة بمختلف الإمارات مرحلة وضع الخطط للمتابعة وملاحقة الذين تم إعطائهم المهلة لتعديل أوضاعهم حتى يتم اتخاذ اللازم بحقهم في حال لم يقوموا بتعديل أوضاعهم وفق القوائم واللوائح التي نص عليها القانون، مشيراً إلى أنها بدأت حملة شاملة لضبط المتسولين والمخالفين وفق خطط مدروسة بالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية تشمل جميع مناطق ومدن الإمارة.

وتابع بأن الإدارة حاليا تقوم بالعمل على الخطط الاتحادية لمتابعة المخالفين من الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم، مشيراً إلى أنهم بدأوا فعلياً منذ بداية الشهر الجاري بحملات شاملة مكثفة لضبط المخالفين وخاصة المتسولين في جميع مناطق ومدن الشارقة، مطالباً من الجمهور بعدم التردد بالاتصال بمراكز الاتصال في حال معرفتهم لأي مخالف أو وجود المتسولين في مناطقهم ليتم ضبطهم.

وبين العميد الدكتور أحمد عبدالرحمن النومان أن ظاهرة التسول التي يشتكي منها بعض السكان بالإمارة والتي تنتشر خاصة في المناطق الصناعية وعلى الإشارات الضوئية لها مواسم معينة تظهر أحيانا وتختفي في نفس الوقت، لافتاً إلى أنها مرتبطة بالحملات التي تتم بالتعاون مع شرطة الشارقة والشركاء الأخرين مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرها من الجهات، ومرتبطة أيضاً بالمخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم.

وبين بأن الإدارة تتلقى البلاغات عن طريق المكالمات على رقم ساهم ورقم الإدارة، من خلال الجمهور، وعلى الفور يتم التحرك من قبل المعنين، دون إزعاج السائقين وتعطيل الطرق، بصورة سرية لضبط المتسول أو المخالف، مؤكدا بأن ظاهرة التسول ستنحصر قريباً وتتلاشى بسبب وجود خطة شاملة ستشمل جميع المناطق والمدن بالإمارة.

وأوضح بأن الإدارة بدأت بحملات ضد التسول من بداية مارس الجاري بشكل فعلي، وتعمل بشكل يومي لضبط المتسولين، ويتم التحرك للمواقع حسب البلاغات بالتعاون مع الشرطة والموارد البشرية والتوطين، ووفق الخطة الموضوعة لكل منطقة وبأيام محددة، ويتم ضبط المتسولين وإحالتهم للنيابة، لافتاً إلى انه جاري التنسيق مع المحاكم والنيابة لتسريع إجراءات محاكمة المتسولين كون أعدادهم كبيرة.

ودعا الجمهور إلى التبليغ عن المتسولين أو الباعة المتجولين الذين يختبؤون خلف أقنعة للتسول وعدم التعامل معهم كونهم قد يكونوا حاملين للأمراض المعدية، أومخالفين قد يشكلون خطر على حياتهم، وذلك حتى يتم التعامل معهم فورا، مبيناً أن الفرق المعنية في إدارة الإقامة ستوصل للمنطقة التي تم الإبلاغ منها على وجود متسولين وستتابع البلاغ حتى يتم ضبط المخالف والمتسول بالتعاون مع شركائها بأسرع وقت.