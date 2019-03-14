«التقنية» تُطلق «مسار قيادات المستقبل» لإعداد الخريجين وظيفياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت كليات التقنية العليا، أمس، الملتقى الأول لبرنامج «سند»، إحدى مبادراتها الاستراتيجية، إذ تم الإعلان في الملتقى عن خطة تطوير للبرنامج بعنوان «مسار قيادات المستقبل» للكليات، التي ستسهم في إعداد الخريجين الجدد وظيفياً، وتمكينهم لتولي قيادة منظومة هذه المؤسسة التعليمية الرائدة في التعليم التطبيقي مستقبلاً، وتأتي هذه النقلة لمبادرة «سند»، بعد النجاح الذي تحقق منذ إطلاق البرنامج في العام الأكاديمي الماضي (2017-2018).

افتتح الملتقى مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بحضور القيادات العليا لكليات التقنية والموظفين من أبطال برنامج «سند».

وأكد الشامسي أن برنامج «سند» هدف الى استقطاب الخريجين والخريجات الجدد، ومنحهم فرصة التأهل الوظيفي، من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في الكليات بعقود مؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر، ومنحهم بعدها شهادة خبرة تدعم فرص توظيفهم، مع منح فرصة الحصول على عقود عمل دائمة للمتميزين منهم.

وتم استقطاب نحو 200 خريج وخريجة على مدى ثماني دفعات منذ انطلاق البرنامج، وتعيين 26 منهم بعقود ثابتة، ولايزال 31 منتسباً للبرنامج يعملون بعقود مؤقتة.

وأضاف الشامسي أن الملتقى جاء ليعكس الإنجازات التي تحققت في «سند»، ودفعت للانطلاق لمرحلة جديدة للبرنامج تحت عنوان «مسار قيادات المستقبل»، الذي يمثل استثماراً في الشباب من خريجي وخريجات الكليات، وإعدادهم كجيل جديد من القيادات، من خلال مواقعهم الوظيفية بالكليات، مشيراً إلى أن أكثر ما سيميز المسار الجديد لـ«سند»، هو انتهاجه مسار «الوصايا العشر» للإدارة الحكومية الناجحة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من جانبه، أكد نائب مدير مجمع الكليات للخدمات المساندة، المهندس عبدالله المهيري، أن برنامج «سند» في المرحلة الجديدة ينطلق برؤية تركز على المستقبل، والاستثمار في الكفاءات الوطنية من خريجي وخريجات كليات التقنية، حيث تم تأسيس مكتب «سند» ضمن إدارة الموارد البشرية في الكليات، بهدف متابعة كل ما يتعلق بشؤون المنتسبين للبرنامج منذ التقديم والمقابلات، حتى مراحل عملهم في الكليات وأدائهم للمهام الموكلة لهم، حيث يحصل كل من ينتسب لـ«سند» على عقد عمل مؤقت لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، وتوكل إليه مهام عمل، كأي موظف آخر. كما يخضع للقوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة.

• برنامج «سند» أتاح فرصة التأهيل الوظيفي للخريجين والخريجات الجدد، من خلال منحهم شهادة خبرة، تدعم فرص توظيفهم.