«دبي الطبية» تلغي وتخفض رسوم خدمات في المنطقة الحرة

المصدر: دبي ـ وام

اعتمدت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المشرفة والمنظمة لمدينة دبي الطبية «المنطقة الحرة»، إلغاء وتخفيض حزمة من رسوم الخدمات الطبية والتجارية في المنطقة الحرة.

وقامت سلطة مدينة دبي الطبية بإلغاء التصريح التشغيلي الخاص بالمنشآت التجارية في المنطقة الحرة، البالغ عددها أكثر من 240 منشأة تجارية، حيث أصبح القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ الثاني من ديسمبر الماضي، والمرافق التجارية التي ينتهي تصريح التشغيل الخاص بها بعد الثاني من ديسمبر الماضي، معفية من التجديد.

وأقرّت بعض التخفيضات المتعلقة برسوم الخدمات الهندسية، حيث قامت بإعفاء جميع المرافق الموجودة في المنطقة الحرة دون استثناء من رسوم طلب تركيب اللوحات الخارجية بنسبة 100%، كما خفضت رسوم عرض اللوحات السنوية بنسبة 40% لجميع المنشآت.

كما خفضت رسوم عدد من التصاريح الطبية، منها التشغيل الطبي الخاص بالمرافق الطبية الداخلية حتى 30%، وتصريح العيادات الخارجية حتى 24%، وتصريح التشغيل الطبي الخاص بمراكز التشخيص والمختبرات الطبية حتى 32%، وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 170 من المرافق الطبية في المنطقة الحرة.

وقال رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، الدكتور رمضان البلوشي، إنه «تلبية لتوجيهات القيادة، وكجزء من خطتنا لجذب الاستثمار في مدينة دبي الطبية، قمنا بإعفاء شركائنا من بعض رسوم الخدمات الأساسية لممارسة أعمالهم في المنطقة الحرة، ووفرنا سلسلة تسهيلات لهم، حيث ترمي هذه الخطوة إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في المنطقة الحرة، وتعزيز جاذبيتها كوجهة جاذبة للاستثمار في الإمارة، وكجهة تنظيمية نسعى دائماً إلى تبني السياسات السليمة التي من شأنها أن تصب في مصلحة شركائنا».

وللتشجيع على الإقبال على الخدمات التعليمية والبحثية، قامت سلطة مدينة دبي الطبية بتخفيض رسوم حزمة من الخدمات التعليمية والبحثية، حيث خفضت رسوم تصريح الأبحاث بنسبة 45%، كما قامت بتخفيض رسوم التصريح التشغيلي لمرافق التعليم والأبحاث بنسبة 67%، إلى جانب تخفيض رسوم الدراسات التداخلية المموّلة بنسبة 24%، وشهادات التعليم المهني المستمر بواقع 33%.