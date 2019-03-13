«الاتحاد للقطارات» تطلق الحزمة الأولى من المرحلة الثانية لربط الغويفات والرويس

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أقرّ مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ترسية مناقصة الأعمال المدنية والبناء للحزمة الأولى من المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، لربط منطقتي الغويفات والرويس على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية، والتي تمتد على مسافة 139 كيلومتراً، وتشكل جزءاً من المرحلة الثانية التي تمتد على مسافة 605 كيلومترات، من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بعد الاجتماع، توقيع شركة الاتحاد للقطارات اتفاق تعاقد مع تحالف شركة شاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرنغ كوربوريشن ميدل إيست ذ.م.م، وشركة إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن، اللتين تم منحهما العقد، حيث وقعها الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، المهندس شادي ملك، والرئيس التنفيذي لشركة شاينا، يو تاو، ونائب رئيس شركة إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن، هايونتاي نام.

وقال سموه، إن الإعلان عن ترسية العقد يعتبر خطوة رئيسة في مسار الشركة نحو تحقيق هدفها في إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة.

وأضاف سموه، أن إطلاق الحزمة الأولى، التي تُمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية، يُمهد الخطى للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي تُعدُّ نقلة نوعية في قطاع النقل بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على إنشاء شبكة متكاملة، تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتوفر حلولاً متميزة لحركة الشحن، ما يعزز من المكانة الإقليمية الرائدة للدولة كمركز لوجستي عالمي.

وتعمل شركة الاتحاد للقطارات بشكل سريع، وضمن خطوات مدروسة لترسية المشروع الممتد من الغويفات إلى ميناء الفجيرة، في غضون الأشهر المقبلة.

وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية على القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسة والفرعية، وربط الحزمة الأولى من المرحلة الثانية من الشبكة، البالغة قيمتها 1.5 مليار درهم، والتي ستضم مساراً مزدوجاً، يستخدم في بنائه 1.3 مليون طن من الحصى، ونحو 400 عارضة خرسانية، و33 ألف طن قضبان حديد. الجدير بالذكر أن مشروع قطار الاتحاد، الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، يربط الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، كما أنه جزء لا يتجزأ من شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.