المصدر: الامارات اليوم

توعية

اقترح أولياء أمور تنظيم ندوات تثقيفية للطلبة في المدارس والجامعات، لتوعيتهم وتحذيرهم من مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية، للحد من انتشارها بين المراهقين.

ترويج

قال قارئ إن بعض المستشفيات والمراكز الطبية تستخدم هواتف متعامليها المسجلة لديها في الترويج مجاناً لخدماتها ومنتجاتها الطبية، من خلال إرسال رسائل نصية إليهم تستعرض خلالها الخدمات التي تقدمها، مطالباً الجهات المختصة بإلزام هذه الجهات بعدم التعدي على خصوصية زوارها.

«تدبير»

اشتكت مقيمة بطء الإجراءات لدى مكاتب «تدبير»، حيث توجهت إلى أحد الفروع في دبي لعمل إجراءات كفالة خادمة، وبعد إنهاء الإجراءات ودفع المبالغ المستحقة فوجئت بوصول رسالة تفيد بوجود نواقص في الأوراق، تتوجب الرجوع مرة أخرى إلى الفرع، وعند التواصل مع الفرع أخبرها موظف خدمة العملاء بأن هناك ملفاً آخر للخادمة في إمارة أخرى، ولم تتم إفادتها بالإجراء المطلوب، ما قد يعرضها لتأخير إنهاء المعاملة، وتحمل غرامة مالية.

«ديوا»

أشادت مقيمة بسهولة إجراءات فتح وإغلاق حسابات العملاء على تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وسرعة متابعة مسؤول خدمة العملاء في الهيئة للطلبات المقدمة، والتجاوب معها بكل جدية، وهو ما أسهم في تخفيف أعباء إنهاء الإجراءات عنها، موجهةً الشكر إلى فريق خدمة العملاء.

مراكز

لاحظ سكان في عجمان افتتاح العديد من المولات ومراكز التسوق الجديدة في الإمارة، ما يخلق جواً من المنافسة المحمودة، لافتين إلى أن ذلك يتزامن مع النهضة العمرانية والنقلة الحديثة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات.

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