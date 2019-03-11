طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً، يصبح غائماً ورطبا ليلاً على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وحركة الرياح غربية - شمالية غربية 15 - 25 كم/‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏ساعة.

كما توقع المركز أن يكون الخليج العربي متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 4:06، أما الجزر الأول فعند الساعة 9:39 والجزر الثاني عند الساعة 21:37. وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 7:10.