ضبط المتهمين بالسطو على محل تجاري في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أحبطت شرطة الشارقة، أمس، محاولة شخصين من جنسية إفريقية، سرقة أحد المحال التجارية في الإمارة. وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بالواقعة، فتحركت دوريات التحريات إلى موقع البلاغ مباشرة، وتبيّن أن موظفي المتجر اشتبكوا مع أحد المتهمين عند محاولته الهرب، وقبضوا عليه، بينما لاذ شريكه بالفرار من المكان.

وتمكن فريق أمني، شكلته إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة للبحث عن المتهم الثاني، من تحديد موقعه، والقبض عليه في المنطقة الصناعية الرابعة بالشارقة.

واعترف المتهمان بارتكابهما محاولة السرقة، وبناءً على اعترافاتهما أحيلا إلى النيابة العامة بالشارقة.

وأشادت القيادة العامة لشرطة الشارقة برجال شركة الأمن الخاصة، الموكلة لها حراسة المركز التجاري، مشيرة إلى دورهم في إحباط السرقة، ومقاومة المتهمين، والمبادرة بإبلاغ الشرطة، ما مكنها من الوصول إلى موقع البلاغ بسرعة، والقبض على أحدهما، وملاحقة الآخر والقبض عليه خلال وقت وجيز. كما نوّهت بكفاءة رجال الشرطة، وجهودهم التي أسفرت عن القبض على الجناة.