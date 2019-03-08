«زايد الخيرية» تنفذ 14 مشروعاً لمساعدة نساء العالم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن تنفيذها 14 مشروعاً تُعنى بتقديم المساعدات التي تعود بالنفع على النساء من مختلف دول العالم، بقيمة تجاوزت 53 مليون دولار (194.5 مليون درهم).

وأوضحت المؤسسة أن مشروعاتها تغطي جوانب التعليم والصحة والأعمال الخيرية، وتشمل المشروعات الصحية مستشفى زايد للأمومة والطفولة في كابول بأفغانستان، والعديد منها في مختلف بلدان العالم. وأشارت إلى أن مشروعات التعليم تشمل كلية الدراسات الإسلامية في البوسنة، وأكاديمية زايد للبنات في نيوزيلندا، وكلية التمريض بجامعة النجاح في فلسطين، ومركز زايد لرعاية الأيتام في كينيا.

وأكد المدير العام للمؤسسة، حمد سالم بن كردوس العامري، أن المرأة تعتبر من الأولويات الرئيسة التي تركز عليها المؤسسة من خلال المشروعات التي تنفذها بمختلف دول العالم، باعتبارها ركيزة رئيسة لبناء وتطوير المجتمعات في شتى المجالات، بما ينسجم مع رسالتها الرامية إلى تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية، ودعم المحتاجين من مختلف أنحاء العالم.

وقال: «نحرص في المؤسسة، في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، على مد يد العون للنساء المحتاجات لتفعيل دورهن في نهضة المجتمعات». وأشار إلى أن «المغفور له، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعم المرأة وآزرها ووفر لها فرص التعليم والمعرفة، لتصبح شريكة للرجل في نهضة وبناء المجتمع، لتواصل ذلك من بعده قيادة الدولة، ولم تدخر جهداً لتمكين المرأة وتذليل العقبات أمامها لتحقق المزيد من الإنجازات والمكتسبات»