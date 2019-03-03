دبلوم مهني لموظفي الموارد البشرية في حكومة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية الحكومية»، وهو برنامج تدريبي مستمر لتطوير المعارف والمهارات التخصصية ذات العلاقة بإدارة الكوادر البشرية الحكومية.

ويهدف الدبلوم إلى تطوير مفهوم الموارد البشرية الحالي إلى المفاهيم الحديثة، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات التخصصية لإدارة الموارد البشرية، وتوحيد احترافية ممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتحفيز موظفي الموارد البشرية على الاستمرار في مجال الموارد البشرية وتقليل معدل الدوران، والتركيز على إسعاد الموظفين، وتفعيل الميزة التنافسية للموارد البشرية، إلى جانب التعرف على التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات المحلية والعالمية وسبل الاستفادة منها.

وأكد مدير عام الدائرة عبدالله علي الفلاسي، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن تكون دبي دائماً في الصدارة في جميع مناحي الحياة، وإيمان سموه بأهمية العنصر البشري في إحداث الفرق وتحقيق التطوّر في جميع المجالات، ومن هذا المنطلق تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تهيئة كل السبل للمورد البشري، والتي تمكنه من أداء واجباته الوظيفة وفقاً لأعلى المعايير، وفي أجواء من السعادة والراحة.

وقال إن حكومة دبي تحرص على تطوير أداء العمل الحكومي وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة، وتسخر كل مواردها وإمكاناتها لتقديم الدعم المباشر للاستثمار في الإنسان، وتأهيل قيادات متمكنة وواعية لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وتنمية كفاءات وقدرات الجهاز الحكومي لبناء القيادات القادرة على مواصلة مسيرة الريادة.

ويقدّم الدبلوم الذي يستمر لمدة 31 يوماً، نخبة من خبراء موظفي حكومة دبي ومدربين ذوي خبرات عالمية، يتبعون أساليب متنوّعة خلال فترة التدريب تتناول دراسة الحالات، ومقاطع الفيديو التعليمية، إلى جانب الأدوار والأنشطة التجريبية الأخرى، والزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية.