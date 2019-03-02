بلدية الشارقة تضبط 3 مركبات مشروبات كحولية

المصدر: الامارات اليوم ـ الشارقة

تمكنت فرق التفتيش في قسم التفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط ثلاث مركبات محملة بعدد من الكراتين التي تحتوي على كميات من المشروبات الكحولية في طريقها للبيع والترويج لها، وقامت الفرق باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتسليمها المضبوطات، حيث يأتي هذا التعاون لضبط كل الممارسات السلبية في الإمارة والقضاء على كل مشوهات المظهر العام وعلى كل السلوكيات الخاطئة التي تلحق الضرر بأفراد المجتمع.

وأكد سعادة خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن فرق التفتيش ومن خلال الحملات الدورية تمكنت من ضبط ثلاث مركبات في إحدى المناطق محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، يهدف أصحابها إلى بيعها من أجل كسب المال بصورة غير قانونية وبصورة تلحق الضرر بأفراد المجتمع، لما لها من آثار سلبية وعواقب وخيمة فمتناولها يكون عُرضة لارتكاب جرائم مختلفة، وحرصاً من البلدية بالتعاون مع شرطة الشارقة على حماية المجتمع، تم ضبط المتورطين ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى القضاء.

وأشار إلى أن بلدية مدينة الشارقة تواصل العمل بحملات دورية مكثفة من خلال فرق التفتيش لضبط كل الممارسات السلبية والمشوهة للمظهر العام من أجل الحفاظ على الإمارة الباسمة ولتبقى وجهة مثالية للعيش وقضاء أجمل الأوقات، ومن خلال هذه الحملات وعمليات المسح الميداني تم الاشتباه بالمركبات سالفة الذكر وبالتوجه لتفتيشها لاذ المتورطون بالفرار إلا أنه تم ضبط أحدهم وإبلاغ الشرطة التي تولت التحقيق معه وضبط البقية.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بأفراد المجتمع عدم التعامل مع هؤلاء الأفراد وضرورة التعاون مع البلدية من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 993، للابلاغ عن أية ظواهر سلبية ومشوهات المنظر العام، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.