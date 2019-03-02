«الموارد البشرية» تستخرج تصاريح العمل بـ «اللجنة الذكية»

المصدر: دبي ـ وام

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المرحلة الأولى من مشروع «اللجنة الذكية»، الذي يهدف إلى البت في طلبات تصاريح العمل وإنجازها على مدار الساعة طول أيام الأسبوع، من خلال تمكين الأعضاء المعنيين من البت في الطلبات بطريقة ذكية، على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الابتكار في الوزارة، أحمد آل ناصر، إن المشروع يسهم في تسريع إنجاز المعاملات بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم ومشروعاتهم بشكل مباشر دون عوائق، وبالتالي رفع مستويات رضا الموظفين والمتعاملين على حد سواء، الأمر الذي يحقق معادلة السعادة التي تعتبر من أولويات الوزارة، حرصاً منها على تلبية متطلبات ميثاق المتعاملين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع «اللجنة الذكية» سيتم فيها منح تصاريح عمل تلقائية دون التدخل البشري، بالاعتماد على المعلومات والذكاء الاصطناعي في منح التصاريح.

وأضاف أن فعاليات الوزارة الابتكارية ضمت حزمة من الأنشطة النوعية التي استهدفت تعزيز الممارسات الابتكارية، وتوجيهها نحو إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021. وأوضح أنه تم افتتاح تسع صالات للابتكار في الدولة في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي، وعدد من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة، بهدف توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة للابتكار.