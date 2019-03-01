المصدر: سنغافورة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مأدبة عشاء أقامها رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، لي هسين لونغ، تكريماً لسموه والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية إلى سنغافورة.

بعدها قام سموه بزيارة «منتزه حدائق الخليج»، الذي يقع على الواجهة البحرية، ويعد من أشهر المعالم السياحية في سنغافورة.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حدائق الخليج «قبة الزهرة»، التي تعد أكبر بيت زجاجي للنباتات في العالم، وتتميز بجمال أشكال النباتات والأزهار وتنسيقها.

ووقّع سموه في سجل كبار زوار الحديقة، وتلقى هدية كتاب «العالم في حديقة»، حيث تم إعداد هذا الكتاب بمناسبة الافتتاح الرسمي للحديقة، ويتناول الكتاب معلومات تفصيلية عن المنتزه، ومقومات النجاح الذي تحقق في إنشائها.