عجمان تنظم آليات خيم إفطار الصائمين

المصدر: عجمان ـ وام

بحث مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، خلال اجتماع برئاسة أمين عام المجلس، مريم علي المعمري، آليات وضع منهجية تنظيم خيم إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وإعادة توزيعها حسب نسبة المستفيدين في أنحاء الإمارة، ووضع اشتراطات ومعايير السلامة للقائمين على هذه الخيم، سواء من قبل المؤسسات أو أفراد المجتمع.

وأكدت المعمري أن المجلس يحرص على توفير كل عوامل إنجاح مشروع خيم إفطار الصائمين، وذلك بتوفير الخيم الرمضانية لكل المستفيدين والمستهدفين من المشروع، والعمل على زيادة أعداد المستحقين منهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المختصة على تنفيذ المشروع مثل دائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان.