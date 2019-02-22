محمد بن زايد: بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية هدف استراتيجي

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية سيظل هدفاً استراتيجياً.

ولي عهد أبوظبي: - «(آيدكس) دشن مرحلة جديدة من التعاون بين الشركات والمختصين في صناعة وتسويق المنتجات الدفاعية والعسكرية». - «المعرض وفّر على مدى 25 عاماً منصة عالمية للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية».

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، في ختام فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية، واطلع على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع ممثلي الشركات الأحاديث حول المعروضات والمشروعات التطويرية التي تنفذها شركاتهم العالمية، ودورها في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية المدن، من خلال التقنيات الجديدة وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار ونظم الدفاع الجوي والبحري.

كما تبادل سموه الحديث معهم حول الدور الذي يقوم به معرض «آيدكس»، الذي يعد أحد أبرز المعارض العالمية في تبادل التجارب والخبرات والأفكار في المشروعات المستقبلية.

وزار سموه، خلال الجولة، أجنحة كل من «شركة بن هلال» التي تعرض منتجات في قطاع الدفاع والطيران، و«شركة بي.سي.بي إنترناشيونال» البريطانية المتخصصة في التخفي العسكري، وشركة أكويلا أيروسبيس ومجموعة ترست الدولية التي عرضت أحدث الأنظمة والمعدات الدفاعية والأمنية، وشركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة والجناح اليوناني، إضافة إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والأجنحة المصرية والأوكرانية والأسترالية.

وقال سموه إن «آيدكس 2019» دشن مرحلة جديدة من الشراكات والتعاون بين الشركات والمختصين في مجال صناعة وتسويق المنتجات الدفاعية والعسكرية وأنظمتها المتطورة، مشيراً سموه إلى أن استقطاب المعرض هذا الزخم من المشاركات لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية وروادها، يجسد النجاح الذي يحققه في كل دورة من دوراته، فيما يبقى وجهة للشركات التي تسعى إلى أفضل بيئة لازدهار هذا القطاع.

وأضاف سموه أن المعرض وفر على مدى 25 عاماً منصة عالمية للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية، وآخر مستجدات الصناعة وابتكاراتها، فأصبح محطة مهمة للابتكار والمبادرات والأفكار والريادة في هذا المجال الحيوي، معرباً سموه عن فخره بما حققه المعرض من حيث مستوى التنظيم العالمي والمشاركات النوعية المتميزة التي أسهمت في هذا النجاح.

رافق سموه خلال الجولة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، والقائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«آيدكس»، اللواء فارس خلف المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

شكر وتقدير

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ختام الجولة، الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، وجميع الشركاء، مع انتهاء الدورة 14 لـ«آيدكس»، التي احتفت باليوبيل الفضي للمعرض، وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المختصة وروادها.

تنمية شاملة للوطن

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن «فخره بتنظيم هذا المعرض الذي يزداد أهمية دورة بعد أخرى، باعتباره منصة لاستعراض آخر مستجدات الأنظمة الدفاعية والعسكرية، والاستفادة منها في مواصلة تطوير وتحديث مشروعاتنا وبرامجنا الصناعية ‏العسكرية والمدنية، التي أصبحت جزءاً مهماً في التنمية الشاملة لوطننا».