المصدر: دلما - الإمارات اليوم

لوحات

طالب سائقون بتوفير لوحات إرشادية أكثر في منطقة الوصل، خصوصاً المنطقة الواقعة خلف قناة دبي المائية، وذلك في ظل التغييرات التي طرأت على الطرق أخيراً في تلك المنطقة.

إتلاف

أبدى أحد زوّار «ياس مول» في أبوظبي، استغرابه الشديد من قيام طفلين بالعبث في محتويات أحد مصاعد المول، ما أدى إلى إتلاف جزء منه أمام والدتهما التي لم تحرك ساكناً تجاه الواقعة.

عمولة

اشتكت مقيمة تبحث عن سكن في مدينة أبوظبي، إحدى شركات التسويق العقاري «تشويس للتسويق العقاري»، إذ إن مندوب الشركة طلب منها عمولة مقابل توفير السكن المناسب لها، وبعد فشله في تحقيق ذلك، رفض ردّ مبلغ العمولة، متسائلة عن مدى قانونية هذا التصرف؟

بنك

تقدمت عميلة لدى بنك «الإمارات دبي الوطني»، بطلب لوقف بطاقتها البنكية واستصدار أخرى بديلة لأسباب تتعلق بحماية الخصوصية، إلا أن البنك أوقف البطاقة من دون أن يصدر البطاقة البديلة لفترة تجاوزت شهراً ونصف الشهر.

قصص

لاحظ قراء أن مكتبات عدة في مراكز تجارية معروفة على مستوى الدولة، تعرض في المناطق الخاصة بكتب الأطفال قصصاً تتمحور رواياتها على مغامرات تشجع على تقبل فكر العنف والقتل، وغيره من السلوكيات غير السليمة، مطالبين بدور أكبر للأجهزة الرقابية.

«اتصالات»

قال قارئ يسكن في إمارة عجمان، إن شركات تسويق تتصل من أرقام هواتف خارج الإمارة، تتعمد وضع خاصية إشغال الرقم عند محاولة إعادة الاتصال بها، بهدف تجنبها تلقي أية شكاوى تتعلق بالإزعاج الذي يتسبب فيه مندوبو تلك الشركات، جراء الاتصال مرات عدة لترويج منتجاتهم.

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