واحة مطاعم متنقلة لدعم الشباب على الاستثمار في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

افتتحت بلدية مدينة الشارقة، بجانب المتنزه الوطني، واحة المطاعم التي تقدم وجباتها من خلال مجموعة من العربات المتنقلة، بما يخدم سكان المنطقة ومرتادي المتنزه لتقديم مختلف الوجبات والمشروبات، بهدف دعم الشباب على ممارسة نشاط تجاري بالسيارات المتنقلة، بما يدعم مشروعاتهم ويشجعهم على الاستثمار في ظل ما توفره الإمارة لهم من دعم وتسهيلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد مدير البلدية، ثابت سالم الطريفي، أن البلدية افتتحت واحة المطاعم لتضاف إلى مشروعها في منطقة السيوح، ومشروع آخر في الممزر، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتشجيع أصحاب المشروعات من الشباب والشابات، للدخول في سوق العمل وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكداً أن سموه يولي أهمية بالشباب وأفكارهم ومشروعاتهم، كما أن هذا التوجيه يعتبر داعماً للاستثمار في الإمارة التي باتت نموذجاً بما تقدمه من تسهيلات ونهضة اقتصادية ونمو كبير.

وأشار الطريفي إلى أن هذه الواحة تقع في مكان مميز من حيث تقديمها الخدمات لأهالي المنطقة ورواد المتنزه، وحرصت البلدية على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المطاعم المتنقلة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، لتقديم أرقى الخدمات للجمهور، وسيتم تنظيم زيارات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية، كما ينطبق على جميع المؤسسات التي تعمل في مجال بيع الأغذية.

من جانبه، أفاد مدير إدارة المشاريع في البلدية، المهندس حسن عبدالرزاق، بأن الواحة تم تصميمها بأرقى المعايير لتقديم أفضل الخدمات، حيث تم تحويل جزء من ساحة المواقف المحاذية للمتنزه إلى واحة تحتوي على 10 مطاعم متنقلة، وتزويدها بالإضاءة اللازمة، وعمل الصبغ اللازم للأرضيات وتوفير طفايات الحريق وإرشادات السلامة، كما تم تخصيص ركن للأطفال بأرضية عشبية مطاطية لممارسة اللعب والاستمتاع بالأجواء الجميلة في تلك المنطقة، وفي إطار تقديم أرقى الخدمات لرواد المنطقة قامت البلدية أيضاً بتوفير الطاولات والمقاعد في الواحة لتناول الطعام عليها، فضلاً عن توفير حاويات كبيرة وصغيرة وعمال للنظافة يقومون بأعمال النظافة الدورية، مشيراً إلى أنه تم تزيين المنطقة بشكل يوفر الأجواء الهادئة والجميلة للعائلات وجميع أفراد المجتمع للاستمتاع بها وقضاء أجمع الأوقات.

- «الواحة» مصممة وفق أرقى المعايير لتقديم

أفضل الخدمات، وتضم ركناً للأطفال.

- بلدية الشارقة تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب

المطاعم المتنقلة لتشجيعهم على ممارسة نشاطهم.