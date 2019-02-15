محاكمة خمسيني بتهمة السبّ

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية شخص عربي في الخمسينات من العمر، بتهمة سبّ شاب من جنسيته نفسها، إذ قام بإيقافه على الطريق العام وسبّه، بسبب قيادته المتهورة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 11 ديسمبر الماضي، عندما قام المتهم بإيقاف الشاكي على طريق المطار في الشارقة، وطلب منه رخصة القيادة وملكية المركبة وبطاقته الشخصية بحكم وظيفته العامة، وعندما استجاب الشاكي للمتهم، وأخرج له البطاقات الرسمية، قام بسبّه وسبّ جنسيته، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى تقديم شكوى بحق المتهم.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي الذي أكد أن المتهم قال له إنه يعمل في الشرطة، مشيراً إلى أنه بعد إخراج البطاقات، ومعرفة المتهم بجنسيته قام بسبّه وتوبيخه. وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بأنه استوقف المتهم، وطلب منه هويته وبطاقته الشخصية، وأنكر تهمة السبّ، مشيراً إلى أنه أوقف المتهم بسبب قيادته بسرعة جنونية.

بدورها أجّلت المحكمة القضية إلى 10 من مارس المقبل.