رمضان 6 مايو والصيام أقل من 15 ساعة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

توقع الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن يكون الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما ستقل ساعات الصيام لأول مرة منذ أربع سنوات عن 15 ساعة، حسب معايير الرؤية الفلكية.

وقال إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان يوم 5 مايو المقبل، الساعة 02:46 بتوقيت الإمارات، حيث يكون وقت غروب الشمس على ارتفاع 5 درجات من الأفق الغربي، ويغرب بعد غروب الشمس بفترة 30 دقيقة، مشيراً إلى أن رؤيته ستكون ممكنة، وعليه يكون الاثنين 6 مايو 2019 غرة شهر رمضان حسب معايير الرؤية الفلكية.

ويراوح طول النهار بين 13 ساعة و10 دقائق في بداية الشهر الفضيل وبين 13 ساعة و40 دقيقة في نهايته، فيما تزيد ساعات الصيام بحدود الساعة وربع الساعة عن طول النهار، وهو الوقت بين الفجر والشروق.

ولفت إلى أنه لأول مرة منذ أربع سنوات سيقل عدد ساعات الصيام هذا العام عن 15 ساعة، إذ سيبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و55 دقيقة، مشيراً إلى أن سكان المناطق الشمالية والشرقية هم أول من سيفطرون في الشهر الكريم.