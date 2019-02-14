«كهرباء الشارقة» تدشن خطين لنقل المياه من اللية إلى الجبيل

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع تمديد خطي نقل مياه رئيسين أسفل خور الشارقة بقدرة استيعابية 60 مليون غالون يومياً، بكلفة 17 مليون درهم، وينقل الخطان المياه المنتجة من محطة تحلية اللية إلى منطقة الجبيل لتوزيعها على مناطق الشارقة.

وأفاد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، خلال تدشين المشروع، بأن احتياجات الشارقة من المياه تبلغ أكثر من 110 ملايين غالون يومياً، يتم إنتاج 50% منها في محطة اللية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يعد خطوة في اتجاه تعزيز قدرة الهيئة على تزويد خدمات المياه النقية لقاطني الإمارة بشكل مستدام وبضغوط مناسبة.

وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية للخطوط الجديدة تصل إلى 60 مليون غالون يومياً، ويضاف إليها القدرة الاستيعابية للخطوط القديمة التي تبلغ 50 مليون غالون.

ولفت إلى أن شبكات المياه تمتد لأكثر من 3300 كيلومتر، مشيراً إلى أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة، وموارد المياه غير التقليدية، التي تشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال، والتركيز على محور إدارة الطلب على المياه.من جانبه، قال مدير إدارة المياه في الهيئة، المهندس عصام الملا، إن المشروع يتكون من خطين رئيسين يبلغ طول كل منهما 210 أمتار، منها 150 متراً أسفل الخور وبقطر 1200 ملم لكل منهما، ويتضمن المشروع الأعمال الأرضية على ضفتي الخور، وتشمل إنشاء غرف محابس التحكم وتوصيل الخطوط الجديدة بالخطوط القائمة، وأعمال الحماية وصيانة الطرق المحيطة.