"الأرصاد": طقس شديد البرودة ليلاً .. و"الحرارة" ترتفع الجمعة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم بارد إلى شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع استمراره غائما جزئياً إلى صحو بوجه عام، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة، تخف تدريجياً في المساء لتصبح معتدلة السرعة ليلاً، تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وشهدت معظم أنحاء الدولة منذ صباح أمس سقوط أمطار مختلفة الشدة ورعدية أحياناً، خاصة شمال وشرق الدولة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما قلّت كميات السحب الركامية بعد الظهر، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام.

وأفاد المركز بأن الرياح كانت جنوبية شرقية، ثم تحولت تدريجياً إلى شمالية غربية بدأت غرباً، إذ كانت نشطة إلى قوية أحياناً، تراوحت سرعتها من 30 إلى 45 كم/س، ووصلت إلى 60 كم/س على البحر الذي كان مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

ومن المتوقّع أن يكون الطقس غداً رطبا، بحسب المركز، مع احتمال انتشار الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ليصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تتحوّل الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الجمعة، أفاد المركز بأنه سيظل رطبا مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت المقبل غائما جزئياً، مع تكاثر السحب على بعض المناطق، خاصة على السواحل والبحر، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.