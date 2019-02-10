«طرق دبي» تنجز 83% من المرحلة الثانية لتطوير «رأس الخور» ومداخل المدينة العالمية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إنجاز 83% من أعمال مشروع تطوير شارع رأس الخور (العوير سابقاً)، ومداخل المدينة العالمية، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق مع شركة (نخيل)، في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية لمنطقة المدينة العالمية والسوق الصيني، لا سيما بعد افتتاح مشروع توسعة السوق الصيني، والتوقعات بزيادة حجم الكثافة المرورية في المنطقة.

وقال الطاير إن المرحلة الثانية من المشروع التي يتوقع افتتاحها في مارس المقبل، تتضمن تنفيذ تحسينات على شارع المنامة، ورفع كفاءة التقاطعات الواقعة عليه، وهي امتداد تقاطع شارع المنامة مع شارع ورسان 1 (شارع نواكشوط سابقاً)، وتقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع امتداد شارع المدينة العالمية مع شارع المنامة، ورفع كفاءة التقاطعات الواقعة عليه، بإنشاء جسور وعمل تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية تسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، وهي تقاطع شارع المنامة مع امتداد شارع المدينة العالمية (شارع 414 سابقاً)، وتقاطع شارع المنامة مع شارع ورسان 1، وكذلك تقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أن أعمال تطوير تقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، تشمل توسعة الجسر العلوي فوق شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 4500 إلى 6000 مركبة في الساعة، كما يشمل زيادة عدد مسارات منحدرات الالتفاف المتجهة من شارع رأس الخور إلى الشارقة، ومن المدينة العالمية إلى جبل علي وأبوظبي، من مسار واحد إلى مسارين.

وأوضح أنه ستتم توسعة شارع المنامة في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومدخل المدينة العالمية، من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وتسهم هذه التوسعة في زيادة الطاقة بنحو 1500 مركبة في الساعة لكل مسار، وستتم توسعة شارع المنامة في المنطقة الممتدة من مدخل المدينة العالمية حتى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، من مسارين إلى خمسة مسارات في كل اتجاه.

وأضاف الطاير أن المرحلة الثانية تشمل تطوير تقاطع شارع المنامة ومدخل المدينة العالمية، بتحويله إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، مع إنشاء جسر علوي بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، للسماح للحركة المرورية بالعبور على شارع المنامة بشكل حر، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 4500 مركبة بالساعة، وسيتم كذلك تطوير التقاطع السطحي الحالي لشارع المنامة مع شارع ورسان 1 (شارع نواكشوط سابقاً) من تقاطع يسمح بالحركة من شارع المنامة يساراً باتجاه شارع رأس الخور إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية.