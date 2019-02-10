شرطة الفجيرة تطلق «احذر الهاتف أثناء القيادة»

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات، حملة مرورية تحت شعار «احذر الهاتف أثناء القيادة»، ضمن الخطة التشغيلية المرورية، والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يشكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وهي من السلوكيات التي تؤدي إلى صرف ذهن قائد المركبة ونظره عن الطريق، وتعريض حياته وحياة من حوله للخطر. ولفت إلى أن مخالفة الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف النقال بوساطة اليد أثناء القيادة غرامتها 800 درهم، وأربع نقاط مرورية.