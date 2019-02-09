الشيخة فاطمة: ريادة الإمارات وراء اختيارها لتنفيذ برنامـج تدريـب النساء العربيات علـى حفـظ السـلام

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ برنامج التدريـب لمجموعة من النساء العربيات علـى حفـظ السـلام جـاء بسـبب الثقـة الكبيـرة والريـادة العالمية التي وصلــت اليهــا الدولة والمـرأة الإماراتية .ونوهت في هذا الصدد باختيار المنظمــة الدوليــة الإمارات لتوقـع معهــا مذكــرة تفاهــم تهـدف إلـى تطويـر قـدرات المـرأة العربيـة فـي مجـال العمـل العسـكري وحفـظ السـلام.

جاء ذلك في تصريح لسموها - خلال استقبالها بقصر البحر ظهر اليوم - معالي أمينة جاين محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة البيئة السابقة في نيجيريا وسعادة هنريتا فور المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفل والمشاركات في البرنامج التدريبي لبناء قدرات المرأة العربية في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام ، والذي ترعاه حكومة دولة الإمارات وتنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الإتحاد النسائي العام ووزارة الدفاع.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن برنامج التدريب لمجموعة النساء العربيات انطلق في موعده المحدد وهي تجربة فريدة من نوعها وفرصة لكي تستغل المرأة الإماراتية و العربية قدراتها لتتزود بالثقافة والتدريب العسكري على عمليات حفظ السلام لتشارك في حماية المتأثرين من الكوارث الطبيعية والحروب التي تكون المرأة والطفل أكثر المتضررين منها .

وأضافت سمو أم الإمارات أن المرأة الإماراتية أصبح لها شأن عظيم في دولتنا فهي تلقى كل الدعم والمساندة من قيادتنا الرشيدة وقد تمكنت بفضل هذا الدعم أن تصل إلى كافة المراكز والمناصب وتحقق بذلك التوازن بين الجنسين حيث للمرأة الحق بأن تدخل في كافة ميادين العمل وتشارك إلى جانب شقيقها الرجل في مسيرة التنمية في البلاد.

وأوضحت أن دولة الإمارات تدعم مشاركة كل إمراة في الوطن العربي وفي دول العالم الأخرى في مسيرة التنمية في بلادها وفي مجالات الحفاظ على الأمن والسلام في مناطق الكوارث والنزاعات ولذلك فقد سعينا مع الأمم المتحدة أن نقدم خبرتنا في هذا الميدان وكانت المنظمة الدولية قد رحبت بتولي دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المهمة كون سجلها الانساني مليئ بالأعمال الخيرية وتحتل مركز الصدارة بين الدول التي تمد يد المساعدة للآخرين .

وشددت سموها على أن دولة الإمارات ستواصل النهوض بدور المرأة في جميع جوانب السلامة والأمن لإيمانها بأن تمثيل المرأة في جميع نواحي المجتمع - وخصوصاً كقائدات وصانعات قرار - سيجعل مجتمعاتنا أكثر تسامحاً وازدهاراً واستقراراً.. كما أن بناء قدرات المرأة لتمكينها من الانضمام إلى القطاع العسكري وتزويدها بالتدريب اللازم للمشاركة في مهام حفظ السلام هو عمل ضروري يعطي قيمة كبيرة إلى فعالية عمليات حفظ السلام كما يعطي المرأة القدرة على تأدية واجبها الوطني تجاه وطنها وتجاه الآخرين في شتى أنحاء العالم.

وحثت سموها المشاركات في برنامج تدريب النساء العربيات على استغلال هذه الفرصة التي وفرتها لهن مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية العريقة في مجال التدريب العسكري للنساء وتطوير قدراتهن العسكرية على عمليات حفظ الأمن والسلام في أي مكان يطلب منهن التواجد فيه .

وأشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها للمرأة في كل مكان .. وعبرت عن سعادتها بلقاء سموها وأن لديها وجهات نظر مشتركة مع الأمم المتحدة حول تمكين النساء والفتيات وأهمية التعليم في إحداث فرق كبير في حياتهن.

وأكدت أن مساهمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية بصفة خاصة والمرأة العالمية بصفة عامة معروفة جيداً للأمم المتحدة والعالم كما أن تأثيرها على حياة الآلاف من النساء تتجاوز حدود دولة الإمارات العربية المتحدة .

من جانب آخر قدمت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شرحا عما يقوم به الصندوق لصالح الطفولة والتعاون المثمر القائم بين المجلس الأعلى للامومة والطفولة والصندوق .

وأشارت إلى آليات التعاون المثمر مع المجلس برعاية سموها .. منوهة إلى أن المساعدات القيمة التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للطفل لها دور كبير في دعم المشاريع التي تهم الأطفال في دولة الإمارات ودول العالم الأخرى .

وأثنت المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للطفل على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها للصندوق حيث أعطى هذا الدعم نتائج طيبة لصالح الطفل في مختلف المشاريع التي تنفذ من أجله .

حضرت المقابلة - سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام والريم الفلاسي الامين العام للمجلس الاعلى للامومة والطفولة والدكتورة موزة الشحي مديرة المكتب التنفيذي للاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي والعقيد الركن عفراء محمد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية .