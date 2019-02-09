«منتدى تغير المناخ» خطوة لوضع الحكومات على مسار أكثر فاعلية لحماية البيئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يجمع «منتدى التغير المناخي»، المنعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي خلال الفترة من 10-12 فبراير الجاري، نخبة من صنّاع القرار ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة والخبراء لتسليط الضوء على مدى تفاقم الآثار السلبية لتداعيات التغير المناخي على صحة البشر والبيئة، وتحفيز العمل لإيجاد حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ على المدى القريب للحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، وتحقيق الالتزام باتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وبمناسبة استضافة القمة العالمية للحكومات لمنتدى مختص بالتغير المناخي، أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن إتاحة القمة فرصة مناقشة قضية التغير المناخي الحاسمة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتمثل التحدي الأكثر صعوبة أمام البشرية جمعاء، يعكس مدى حرص دولة الإمارات على تأكيد ضرورة إشراك العالم في نقاش جاد يهدف إلى تحفيز الجهود الدولية وتشجيع الأفكار المؤثرة التي من شأنها إيجاد حلول جذرية للتحديات التي يواجهها العالم في ما يتعلق بتحديات التغير المناخي، التي تشكل قضية مصيرية ترتبط بمستقبل الأجيال الحالية والقادمة في مختلف بقاع الأرض، مع تنامي حجم المسؤولية العالمية نحو وضع أسس ومعايير واضحة لجهد مشترك تتضافر فيه الأفكار للحد من تلك التغيرات المناخية والتكيّف معها.

ونوّه بأن رسالة الوزارة تقوم على العمل مع الشركاء لحماية البيئة والمحافظة على مواردها وتنميتها واستثمارها بكفاءة لضمان استدامتها، التزاماً بنهج دولة الإمارات في هذا الخصوص وتنفيذاً لتوجيهات القيادة بإيجاد كل المقومات اللازمة للحفاظ على البيئة وحمايتها وصون مواردها كرصيد للأجيال القادمة، وإعمالاً لرؤية دولة الإمارات القائمة على أساس الاستثمار في إرساء أسس مستقبل وافر مزدهر ووافر الفرص، يمكن للأجيال القادمة فيه مواصلة مسيرة البناء والتطوير بنهج قوامه الاستدامة.

ويأتي انعقاد «منتدى التغير المناخي» عقب أيام من إعلان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن استضافة الإمارات للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة أبوظبي في يونيو المقبل، في إشارة تقدير للدور الكبير الذي تقوم به الدولة في مجال دعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على البيئة.

ويتضمّن المنتدى اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى تحت عنوان «تغير المناخ والصحة العامة»، يستعرض التأثيرات الصحية العالمية الناجمة عن التغير المناخي.