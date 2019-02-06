الفئات المستثناة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية في شرطة دبي

المصدر: دبي- الامارات اليوم

قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء محمد سيف الزفين إن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

كيفية الاستفادة من آلية تسوية المخالفات المرورية بشرطة دبي

شرطة دبي تُسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين

بالفيديو: شرطة #دبي تطلق مبادرة "تسوية المخالفات المرورية" تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابهم لمخالفات مرورية طوال العام.@DubaiPoliceHQ#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HZp7SQO09H — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 6, 2019