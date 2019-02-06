الفئات المستثناة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية في شرطة دبي

المصدر:
  • دبي- الامارات اليوم
التاريخ:

قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء محمد سيف الزفين إن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

 

كيفية الاستفادة من آلية تسوية المخالفات المرورية بشرطة دبي

شرطة دبي تُسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين

 

 

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