كيفية الاستفادة من آلية تسوية المخالفات المرورية بشرطة دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن نظام تسوية المخالفات المرورية يبدأ من اليوم، وتظهر نتائجه بعد ثلاثة أشهر، إذ يخصم 25% من إجمالي المخالفات السابقة للسائق إذا لم يرتكب أية مخالفات مرورية خلال الأشهر الثلاثة.

وأضاف أنه في حالة التزامه لمدة ستة أشهر، أي حتى شهر أغسطس المقبل، فإنه يحصل على خصم بنسبة 50% من إجمالي مخالفاته، حتى تلك التي ارتكبها قبل تطبيق المبادرة.

وفي حالة التزامه لمدة تسعة أشهر، أي في شهر نوفمبر المقبل، فإنه يحصل على خصم قيمته 75% على المخالفات السابقة.

أما لو التزم لمدة عام كامل من الآن، فستلغى جميع مخالفاته المسجلة من قبل شرطة دبي فقط..

وأكد أنه ستدرس نتائج تلك المبادرة التي تطبق بمناسبة عام التسامح كل ثلاثة أشهر، وفي حالة انعكاسها كما هو متوقع على مؤشر الحوادث والمخالفات، فسيتم النظر في استمرارها.

شرطة دبي تُسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين

الفئات المستثناة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية في شرطة دبي