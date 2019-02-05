البابا فرانسيس يعود إلى روما على متن طائرات الاتحاد للطيران

المصدر: ابوظبي- الامارات اليوم

عاد قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى روما على متن طائرة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عقب زيارة تاريخية عقب أول زيارة باباوية إلى منطقة الخليج العربي.

وسافر قداسة البابا على متن طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787 دريم لاينر. وتم تجهيز الرحلة بطريقة خاصة احتفاءً بالبابا فرانسيس

. وحظي أفراد طاقم الطائرة بفرصة الترحيب وأخذ اللقطات التذكارية مع قداسته على متن الطائرة.

ومن خلال هذه المناسبة، اعربوا عن فخرهم وسعادتهم ليكونوا جزاءً من هذه المناسبة التاريخية على أرض دولة الامارات.