المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مواقف

قال قارئ إنه قام بتجديد تصريح السكان في مواقف أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني، ورغم ذلك وجد مخالفة على سيارته، وعندما قام بالمراجعة وجد أن طلب التجديد لم يتم تفعيله، ولم يتم إبلاغه بذلك.

مكالمات

كرّر مستخدمون استياءهم من تلقي مكالمات هاتفية من دول مختلفة في المشرق والمغرب، رغم أنهم لا يعرفون أحداً من هذه الدول، مطالبين بضرورة وقوف الجهة المختصة على هذه المشكلة، والعمل على حلها نظراً إلى القلق الشديد والإزعاج الكبير اللذين تشكلهما لهم.

أسعار

لاحظ قراء تفاوت الأسعار بين فروع محل تجاري معروف في أبوظبي، وذلك على الرغم من أن البضائع المعروضة واحدة، ولا يوجد اختلاف في ما بينها، متسائلين عن مدى قانونية هذه المسألة، ومراعاتها لحقوق المستهلك التي تم تحديدها من قبل جهة مختصة ويجب الالتزام بها؟

مشاة

أبدى سائقون في الشارقة استياءهم من المرور العشوائي الذي يقوم به مشاة، رغم وجود إشارات مخصصة لعبورهم، مشيرين إلى أن هذا السلوك الخاطئ يتكرّر في منطقة التعاون، مشددين على ضرورة التوعية حول مخاطر هذا التصرف الذي يعرض حياة المشاة والسائقين للخطر.

تخزين

طالبت مستهلكة في عجمان تحديد معايير تخزين البيض حفاظاً على سلامة المستهلكين، إذ لاحظت لجوء الكثير من مراكز البيع في الإمارة إلى عرض البيض للبيع خارج الثلاجات، ما يعرضه للتلف، متسائلة عن مدى توفّر موافقات من الجهات الصحية لمثل هذا التصرف؟

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