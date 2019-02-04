11 خدمة حكومية مشتركة ضمن «بناة المدينة» بمشاركة 25 جهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «بناة المدينة»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن بدء العمل على تحسين 11 خدمة حكومية مشتركة، وفقاً لمنهجية التصميم الإبداعي للخدمات، تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة، وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي بنسبة 100% بحلول «إكسبو 2020 دبي».

وشملت الخدمات التي انضمت لقائمة التحسين، الخدمات الحكومية في المناطق الحرة، وخدمة تأمين الفعاليات، وخدمة مزاولة الأعمال (الدفاع المدني)، ومزاولة الأعمال (الإسعاف)، ومزاولة الأعمال (غرفة التجارة)، ومزاولة الأعمال (الصحة والسلامة)، ومزاولة الأعمال (الرقابة الغذائية)، وخدمة القروض الإسكانية، وخدمة المواليد الجدد، وخدمة التدخل المبكر للأطفال أصحاب الهمم، وبيتنا مثالي.

وقد شملت قائمة المشاركين في تقديم الخدمات كلاً من: القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة تنمية المجتمع، مكتب دبي الذكية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، غرفة دبي، سلطة مدينة دبي الملاحية، المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مجموعة تيكوم، برنامج الشيخ زايد للإسكان، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لجنة تأمين الفعاليات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الاقتصاد.