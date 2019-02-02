الطقس اليوم غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب تدريجياً على البحر والجزر والمناطق الشمالية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار ليلاً، كما توقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة أحياناً، خصوصاً على البحر. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ليلاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:21، والثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 18:50، والثاني عند الساعة 05:43. وبالنسبة لبحر عمان، سيكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ليلاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:46 والثاني عند الساعة 21:43 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والثاني عند الساعة 03:35.